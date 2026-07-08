Egyetlen hiba is súlyos mérgezést okozhat a befőzésnél

A nyári befőzési szezonban a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a helytelen tartósítás komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. A nem megfelelően elkészített házi befőttek és konzervek kedvező körülményeket teremthetnek a Clostridium botulinum baktérium elszaporodásához, amely a ritka, de életveszélyes botulizmust okozza.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy nem minden élelmiszer tartósítható ugyanazzal az eljárással.

Míg a magas savtartalmú gyümölcsök és savanyúságok hagyományos befőzési módszerekkel is biztonságosan eltarthatók, az alacsony savtartalmú zöldségek – például a zöldbab, a kukorica, a burgonya vagy a sárgarépa – csak speciális, magas nyomáson működő befőzőberendezéssel kezelhetők biztonságosan.

A fertőzésveszély csökkentése érdekében ajánlott kizárólag megbízható recepteket követni, betartani az előírt hőkezelési időt, valamint sérülésmentes üvegeket és fedeleket használni. Az elkészült befőtteket hűvös, száraz helyen célszerű tárolni, és érdemes feltüntetni rajtuk a befőzés időpontját is.

A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy semmiképpen sem szabad elfogyasztani a házi készítésű befőttet vagy konzervet, ha az üveg sérült vagy szivárog, a fedél felpúposodott, felnyitáskor hab vagy folyadék spriccel ki belőle, illetve ha a tartalma penészes, elszíneződött vagy szokatlan szagú.

Ilyen esetekben a legbiztonságosabb megoldás az élelmiszer megsemmisítése.

A hazipatika.com cikke nyomán

Nyitókép: illusztráció

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