A fronton vesztette életét egy 20 éves kárpátaljai katona

Újabb kárpátaljai áldozatot követelt az orosz-ukrán háború. A csatatéren esett el Dmitro Terelja felsősebesi (Verhnyij Bisztrij) katona – Vaszil Scsur, Ökörmező polgármestere.

A fiatal katona 2023 áprilisában szerződéses szolgálatot vállalt, és az A4921-es katonai egység gépesített szakaszának kötelékében védte Ukrajnát.

A katonát több mint egy éven át eltűntként tartották nyilván. Családja és hozzátartozói mindvégig reménykedtek abban, hogy életben van, ám később hivatalosan is megerősítették halálhírét.

Dmitro Terelja a Donyeck megyei Pokrovszki járásban fekvő Nagyijivka település térségében, harci feladat teljesítése közben vesztette életét.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

Kárpátalja.ma

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