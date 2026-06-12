A háborúban életét vesztette egy kárpátaljai orvos
A harctéren szerzett sérüléseibe belehalt Oleh Nakonecsnij, a Novák Endre Kárpátaljai Megyei Klinikai Kórház mellkassebésze – közölte az egészségügyi intézmény kollektívája.
A tájékoztatás szerint az orvos 2026. június 10-én a Dnyipróban működő katonai kórházban hunyt el. Harci feladatok teljesítése közben szerzett súlyos sérüléseket.
Kollégái kiemelték, hogy Oleg Nakonecsnij magasan képzett szakember volt, aki egész életét a gyógyításnak, az emberek segítésének és a betegek életének megmentésének szentelte.
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