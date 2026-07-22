A légvédelem megsemmisítette az éjszaka bevetett több mint kétszáz orosz rakéta és drón zömét

Az orosz hadsereg 4 rakétával, valamint 216 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra, a légvédelem az ellenséges célpontok zömét elfogta, de a becsapódások következtében öten megsebesültek, lakóházakban és civil létesítményekben keletkeztek károk – jelentették ukrán katonai és hatósági források.

Július 22-én reggel az orosz csapatok dróntámadása következtében öt ember – köztük három gyerek – megsebesült a Kijev megyei Bucsai járás egyik településén – tette közzé a katasztrófavédelmi szolgálat Telegram-bejegyzése alapján az Ukrinform hírügynökség.

A támadás következtében egy családi ház megrongálódott, és felcsaptak a lángok, de a mentőcsapatok gyorsan eloltották a tüzet. Emellett a Boriszpili járásban irodai és raktárhelyiségekben is károk keletkeztek.

A légierő parancsnokságának Telegram-csatornáján közzétett jelentés szerint a légvédelem összesen 220 célpontot azonosított, amelyek közül 207-et – 3 rakétát és 204 drónt – megsemmisített. Azonban egy Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta és 12 drón célba talált, 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették. A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában még tartott a légitámadás, ezért a légierő parancsnoksága felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadókat.

Forrás: MTI

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