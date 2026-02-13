A Ramstein-országok idén 38 milliárd dollár katonai támogatást nyújtanak Ukrajnának

Az idei évben 38 milliárd dollár támogatást nyújtanak Ukrajnának drónokra, légvédelemre és Patriot-rakétákra az Ukrajnát támogató, úgynevezett Ramstein-országok – közölte Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter pénteken a Telegramon a csoport csütörtöki ülésén hozott döntést.

A tárcavezető a mostanit az egyik legsikeresebb Ramstein-találkozónak nevezte.

Kifejtette, hogy

több mint 6 milliárd dollár konkrét támogatási csomagokban érkezik, több mint 2,5 milliárd dollárt a partnerországok ukrán drónokra, több mint 500 millió dollárt a PURL programra, 2 milliárd dollárt pedig légvédelemre, a többit tüzérségi lőszerekre, kiképzésre, tengeri képességek növelésére irányozzák elő.

Kiemelte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbízásából több európai partnerrel megállapodtak a Patriot rendszerekhez szükséges rakéták saját készletekből történő sürgős szállításáról. „A mennyiséget az érintett partnerországok vezetésével történő végleges egyeztetés után rögzítik. Remény van arra, hogy a szállítás a lehető legrövidebb időn belül megvalósul” – tette hozzá a miniszter.

Forrás: MTI