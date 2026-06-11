Több mint 2000 gyermek ünnepelt a Tulipán Tanoda Nemzeti Összetartozás Napi rendezvényein Kárpátalján

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 2026. június 2–5. között ünnepi rendezvénysorozatot és zárókoncerteket tartott a hálózata Kárpátalja 14 településén: Rahón, Visken, Tiszapéterfalván, Csepében, Nagyszőlősön, Tiszaújhelyen, Tiszakeresztúron, Beregszászban, Nagyberegen, Kajdanón, Tekeházán, Nagydobronyban, Kisgejőcön és Ungváron.

A többnapos programban több mint 2000 gyermek vett részt, akik az év során tanult néptánc- és népzenei műsorokat, valamint az „Összetartozás Táncát” mutatták be. A rendezvényhez kárpátaljai magyar oktatási intézmények is csatlakoztak, többek között líceumok és középiskolák.

A zárókoncerteken a Kárpát-medence gazdag népzenei és tánchagyományai elevenedtek meg, mezőföldi, nyírségi, dunamenti, szatmári, rábaközi, kalotaszegi, somogyi, felcsíki, viski és nagydobronyi motívumokkal, valamint számos gyermekjáték és táncformával.

A rendezvénysorozat minden helyszínén történelmi egyházak képviselői kérték Isten áldását az ünnepi alkalomra.

A megnyitókon és záróeseményeken elhangzott beszédekben a felszólalók egyetértettek abban, hogy a Nemzeti Összetartozás Napja a közös történelmi sorsra és a magyar nemzet lelki egységére irányítja a figyelmet.

Dr. Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja Nagyszőlősön kiemelte: a trianoni döntés hosszú történelmi megpróbáltatásokat hozott a kárpátaljai magyarság számára, ugyanakkor június 4-e ma már az összetartozás ünnepe is. Hangsúlyozta, hogy a magyar nemzetet a közös kultúra és identitás köti össze határoktól függetlenül, és különösen fontosak azok az alkalmak, amelyek ezt az egységet erősítik.

Dr. Papp Ferenc, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja Kisgejőcön arról beszélt, hogy a Nemzeti Összetartozás Napja a világ magyarságának egységét jelképezi. Rámutatott: a nyelv, a kultúra és a hagyomány megőrzése kulcsfontosságú, ebben pedig a Tulipán Tanoda kiemelkedő szerepet vállal Kárpátalján.

Ozsváth András külgazdasági attasé Kajdanón hangsúlyozta, hogy a népzene és néptánc a közösségi összetartozás egyik legerősebb kifejezője. Kiemelte, hogy a magyar intézmények a nehéz körülmények ellenére is működnek és fejlődnek, és fontos szerepet töltenek be a hagyományok továbbadásában.

Dr. Baracsi Zsuzsanna konzul Tiszakeresztúrban rámutatott: a közös nyelv és kultúra minden magyart összeköt. A néptáncot a múlt és a jövő közötti élő kapcsolatként értelmezte, és hangsúlyozta, hogy a gyermekek a hagyományok továbbélésének zálogai.

Dr. Bege Krisztina konzul Ungváron szerint a Nemzeti Összetartozás Napja a nemzeti egység megerősítéséről szól. Hozzátette: a Tulipán Tanoda nemcsak művészeti oktatást nyújt, hanem közösséget is épít, a gyermekek fellépése pedig a magyar identitás élő bizonyítéka.

Fülöp Andrea konzul Nagydobronyban kiemelte, hogy az összetartozás több szinten is megélhető közösségi élmény, amelyet a közös zene és tánc tesz igazán erőssé. Hangsúlyozta a pedagógusok szerepét is, akik nélkül mindez nem valósulhatna meg.

Vida László, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja Beregszászban azt mondta: a néptánc és a népzene a magyar kulturális örökség alapvető része, a közös tánc pedig az összetartozás érzésének egyik legszebb kifejeződése. Kiemelte, hogy a háborús körülmények között ezek az alkalmak különösen nagy jelentőséggel bírnak.

Dr. Orosz Ildikó beszédében úgy fogalmazott: a tánc a közös történelmi és kulturális gyökereket jeleníti meg, a fiatalok pedig a hagyományok továbbélésének zálogai. Hozzátette, hogy a jelen egyszerre hordozza a veszteség és a remény üzenetét.

A rendezvénysorozat során megemlékezésre is sor került a háború áldozatairól, ahol a jelenlévők harangszó mellett rótták le tiszteletüket.

Dobsa István, a KMKSZ Nagyszőlősi Járási Középszintű Szervezetének elnöke hangsúlyozta: az összetartozás a mindennapokban megélt valóság a kárpátaljai magyarság számára. A gyermekek fellépését felemelő közösségi élménynek nevezte, és fontosnak tartotta a magyar intézmények működését.

Rezes József, a KMKSZ Ungvári Járási Alapszervezetének elnöke szerint a pedagógusok és szülők felelőssége kulcsfontosságú a magyar oktatás és közösség megőrzésében, hiszen a jövő a gyermekek kezében van.

Benedek Imre, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Felsőtiszavidéki régiójának elnöke kiemelte: a közös élmények erősítik az összetartozást, és a szülők, pedagógusok elhivatottsága nélkül mindez nem valósulhatna meg.

Lőrincz Péter, az Együtt Nagyberegért civil szervezet elnöke szerint a múlt és jelen közössége együtt ad erőt, a gyermekek pedig a jövő reményét képviselik, ezért fontos a közösségi alkalmak megőrzése.

Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda igazgatója hangsúlyozta: a nemzeti összetartozást a közös kultúra, nyelv és hagyomány tartja fenn. Köszönetet mondott a pedagógusoknak, szülőknek és minden támogatónak az egész éves munkáért.

A rendezvénysorozat a MOL–Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozatának keretében, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével valósult meg.

A programsorozat a kárpátaljai magyar közösség élő erejét, kulturális egységét és jövőbe vetett reményét mutatta meg, amelyet a fiatal generációk visznek tovább.

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