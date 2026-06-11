Minden idők legnagyobb Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlésére készülnek

A Magyar-Turán Alapítvány által életre hívott Magyar Turán Szövetség 2026-ban, augusztus 14 és 16 között rendezi meg a Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlés ünnepét Bugacon, amely a Kárpát-medencei magyarság legnagyobb hagyományőrző rendezvénye és egyben a hun és türk tudatú népek legnagyobb világtalálkozója. A 2026-os Kurultaj új programelemekkel és nagyszabású új tudományos kiállításokkal várja az ősi magyar múlt, illetve a turáni rokon népeink kultúrája iránt érdeklődő látogatókat.

A Kurultaj a magyar ősöknek és a magyar történelem nagy közös történelemformáló alakjainak állít emléket, ezáltal az elmúlt évek során olyan összekötő kapoccsá vált, amely az egész Kárpát-medencei magyarságot kulturálisan ismét egyesíteni és felemelni képes. Az ünnep az sztyeppei lovasnomád népekkel való rokonság révén egy nagy törzsi gyűlés, a magyarokkal rokon keleti népek kulturális találkozója is. A három napos Kurultajon több mint húsz rokon nemzet lesz jelen, és több mint 50 olyan program kerül megrendezésre, melyen a hun-türk tudatú népek képviselői is ízelítőt adnak gazdag kulturális örökségükből.

A Turán Szövetség hívására az összes nagy (V-X. századi hagyományokat megjelenítő), Kárpát-medencei magyar lovas és gyalogos hagyományőrző csapat visszajelezte a részvételi szándékát a nagy közös ünnepen.

Száznál több csapat, több mint kétezer lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra, az anyaországiak mellett Erdélyből, Kárpátaljáról, a Felvidékről és a Délvidékről. A programban olyan monumentális látványosságok szerepelnek, mint a seregszemle és a nomád vonulás, ahol a több száz lovas hagyományőrző mellett gyalogosok, korabeli szekerek, málhás állatok, tevék, bivalyok is felvonulnak.

A Magyar-Turán Alapítvány már több mint tizenöt éve azon dolgozik, hogy a rokon türk népekkel történő stratégiai (kulturális, tudományos és gazdasági) együttműködést és összefogást elősegítse. Mára erőssé váltak kormányzati szintű kapcsolatok is, és hazánk részese a nemzetközileg is rendkívül jelentős szerepű Türk Államok Szervezetének.

A Kurultaj programjain részt vesz a Türk Államok Szervezetének főtitkára, Kubanichbek Ömüraliev úr; a TÜRKSOY szervezet elnöke, Sultan Raev úr; a Nemzetközi Türk akadémia elnöke, Sahin Mustafaev úr, valamint a Nagy Török Nemzetgyűlés felsőházi elnökségének tagja, a Türk Államok Együttműködését koordináló államtitkár, Kürsad Zolrlu úr. Jelezte részvételi szándékát az Azerbajdzsán parlament elnöke illetve alelnöke, Üzbegisztán kulturális minisztere, Kirgizisztán kulturális minisztere és a Mongol Tudományos Akadémia kutatói. Mindezek mellett számos tudományos és civil szervezet, önkormányzat képviselteti magát a rendezvényen az egész Kárpát-medencéből és a Türk Világból.

Erre a néhány napra Bugacra és Magyarországra figyel számos ország és a kétszáz milliós Türk Világ.

Forrás: kurultaj.hu

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