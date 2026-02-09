Lekapcsolták az összes atomerőművet Ukrajnában
Vészhelyzeti közleményt adott ki az ukrán energiaügyi tárca, amelyben az ukrán energetikai infrastruktúra nehéz helyzetére hívták fel a figyelmet – erről ír az EurAsia Daily. A közleményben kiemelték a kijevi és a fővárosi régió helyzetét, ahol csak másfél-két óráig tartható fenn az áramszolgáltatás.
A tárca emlékeztet az elmúlt időszak energia-létesítmények elleni orosz támadásaira országszerte, ezért, mint írták:
„a nagyfeszültségű állomások megrongálódása miatt kénytelenek voltunk leállítani az atomerőműveket.”
Jelenleg a legtöbb régióban továbbra is vészleállások vannak érvényben – közölte az ukrán energiaügyi minisztérium. A minisztérium figyelmeztet, hogy „az éjszakai támadás következtében bekövetkezett teljesítményvesztés további jelentős áramhiányt okozott, amelyet rendkívül nehéz pótolni, ezért a következő napok nehéznek ígérkeznek”.
„Jelenleg a főváros lakói csak rövid ideig, másfél-két órára kapnak áramot”
– áll a közleményben.
Forrás: hirado.hu
(Nyitókép: illusztráció)