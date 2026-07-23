Az oroszok folyamatosan támadták Odesszát az éjszaka

Csütörtökre virradó éjszaka az orosz csapatok folyamatosan támadták Odesszát – közölte Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatás vezetőjének Telegram-bejegyzésében.

A légicsapások következtében megrongálódtak az infrastruktúra egyes létesítményei, egy irodaépületben és több gépjárműben károk keletkeztek, számos családi ház ablakai betörtek, de senki sem sebesült meg – írta Liszak a közösségi oldalán.

Az észak-ukrajnai Szumiban egy benzinkutat ért orosz légicsapás, egy ember könnyebben megsebesült – jelentette Artem Kobzar megbízott polgármester a Telegramon.

A légierő parancsnokságának Telegram-csatornáján közzétett jelentés szerint a légvédelem összesen 174 célpontot – 6 rakétát, valamint 168 csapásmérő és álcadrónt – azonosított, ezek közül 2 rakétát és 154 drónt sikerült elfogni. Kilenc helyszínen egy Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta és három irányított légirakéta, valamint 7 drón célba talált, 4 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott, ezért a légierő parancsnoksága felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadókat.

Forrás: MTI

Nyitókép: ДСНС України

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