Az orosz erők ballisztikus rakétákkal támadták Kijevet
Az orosz erők ballisztikus rakétákkal csaptak le Kijevre vasárnap, aminek következtében légiriadót rendeltek el a fővárosban és több más ukrán régióban.
Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko megerősítette a támadást.
A kijevi városi katonai közigazgatás vezetője, Timur Tkacsenko szintén arról számolt be, hogy „ballisztikus rakétákkal történő ellenséges támadás van folyamatban.”
Az ukrán légierő közleményében azt írták: „A Csernyihivi terület felett gyorsan mozgó légi célpontok haladnak a Kijevi terület, majd a főváros felé.”
A támadás következtében Kijev legalább egy kerülete áram nélkül maradt.
Mindeközben az EADaily tájékozatása szerint
jelentős tűz keletkezett a Vaszilkov térségében, ahol az ukrán légierő egyik taktikai repülődandárja állomásozik.
Később további két rakétát indítottak, így összesen hat rakéta érhette a Vaszilkov térségét, bár hivatalos megerősítés még nincs.
A nyitókép illusztráció