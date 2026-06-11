Lehetőség az Irodalmi Rádió 2026. évi állatokról szóló antológiájában való megjelenésre, és az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is.

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat címe: Tollas-bundás irodalom

3. A pályázat célja és témája:

Magyar nyelvű írások, versek, rövidprózák beküldése, amelyekben legalább az egyik jelentősebb szereplő az állatvilág képviselői közül kerül ki.

Korosztályi, életkori megkötés nélkül bárki pályázhat, várjuk gyerekek és felnőtt alkotók munkáit is.

Lehet verses műveket küldeni (szabadvers, kötött forma egyaránt); lehet novellát, elbeszélést, mesét, gyerekeknek szóló verset is küldeni.

4. Pályázhatnak:

bárki, aki magyar nyelven ír, életkortól függetlenül

5. Megjelenés:

A legjobb alkotásokat beszerkesztjük az Irodalmi Rádió állatokról szóló antológiájába, mely legkésőbb 2026 augusztus végéig lát napvilágot. Amint elkészült az antológia, ímélben értesítjük a bekerült szerzőket, s kizárólag szerkesztőségünktől lehet most megrendelni ezt a könyvet.

6. A pályázat formai követelményei:

Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.

Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező.

Egy mű maximális hossza max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:

– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla

Versek esetében, kérünk, hogy ne hasábolj!

Kizárólag a weboldalunkon található pályázati űrlapon lehet benyújtani a pályázatot:

Kitöltöm az ŰRLAPot, pályázatot nyújtok be

Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

7. A pályamunkák formai és tartalmi követelményei:

Formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak, ill. kifejezések, becsületsértés, stb.)

8. A pályázatok beérkezésének határideje: 2026. június 20.

9. Pályázati díj:

Beküldött művenként 1000 Ft+ÁFA = 1270 Ft

(beküldött alkotásonként, pályamunkánként egyezerkettőszázhetven forint).

A rádió blogszerzőinek az első beküldött alkotás térítésmentes.

A blogszerzők listája: http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/alkotok/

A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat.

Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.

A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.

10. További információk kérhetők:

Telefonon: 70/616-8684

vagy e-mail-ben: [email protected]

11. Zsűrizés:

A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió szerkesztői, Zsoldos Adrienn és Zsoldos Árpád végzik.

12. Eredményhirdetés:

Az Irodalmi Rádió YouTube csatornáján – legkésőbb 2026. augusztus végén. (A videó premierjéről tájékoztatunk minden pályázót az űrlapon megadott ímélcímén.)

13. Jutalmazás:

A legjobb alkotások szerzői oklevelet és könyvjutalmat kapnak, alkotásaik bekerülnek 2026. évi állatokról szóló antológiánkba, a szerzők felvételt nyerhetnek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.

Első, második és harmadik helyezések is kiosztásra kerülnek próza és vers kategóriában is.

Az okleveleket és ajándékkönyveket a megrendelt antológiákkal egy csomagban küldjük majd a helyezetteknek.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók művei bekerülnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük az eredményhirdető műsorban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé, tagjainkat segítjük művészeti pályafutásukban, lehetőségeket kínálunk számukra, általunk kiadott könyveiket népszerűsítjük.

16. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:

– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db elektronikus példány a pályamunkából

– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött elektronikus példány a pályázati űrlapból

– nem érkezik be a pályázati díj a határidő lejártáig

– jogsértő tartalmú a pályamunka

– a pályázó nem tett eleget egy korábbi antológia-rendelési kötelezettségének

– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

17. Melléklet

Kitöltöm az ŰRLAPot, pályázatot nyújtok be

18. Előzmény

2025-ben is kiírtuk ezt a pályázatot, amiből szerkesztőségünk eddigi legvaskosabb antológiája született meg

Kedvenceink és hű társaink címmel.

Beszámoló a tavalyi pályázatról:

https://irodalmiradio.hu/2025/01/08/ez-allati-szepirodalmi-palyazat/

Tollas-bundás irodalom

az Irodalmi Rádió pályázata

Lehetőség az Irodalmi Rádió 2026. évi állatokról szóló antológiájában való megjelenésre,

az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is.

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat címe: Tollas-bundás irodalom

3. A pályázat célja és témája:

Magyar nyelvű írások, versek, rövidprózák beküldése, amelyekben legalább az egyik jelentősebb szereplő az állatvilág képviselői közül kerül ki.

Korosztályi, életkori megkötés nélkül bárki pályázhat, várjuk gyerekek és felnőtt alkotók munkáit is.

Lehet verses műveket küldeni (szabadvers, kötött forma egyaránt); lehet novellát, elbeszélést, mesét, gyerekeknek szóló verset is küldeni.

4. Pályázhatnak:

bárki, aki magyar nyelven ír, életkortól függetlenül

5. Megjelenés:

A legjobb alkotásokat beszerkesztjük az Irodalmi Rádió állatokról szóló antológiájába, mely legkésőbb 2026 augusztus végéig lát napvilágot. Amint elkészült az antológia, ímélben értesítjük a bekerült szerzőket, s kizárólag szerkesztőségünktől lehet most megrendelni ezt a könyvet.

6. A pályázat formai követelményei:

Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.

Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező.

Egy mű maximális hossza max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:

– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla

Versek esetében, kérünk, hogy ne hasábolj!

Kizárólag a weboldalunkon található pályázati űrlapon lehet benyújtani a pályázatot:

Kitöltöm az ŰRLAPot, pályázatot nyújtok be

Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

7. A pályamunkák formai és tartalmi követelményei:

Formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak, ill. kifejezések, becsületsértés, stb.)

8. A pályázatok beérkezésének határideje: 2026. június 20.

9. Pályázati díj:

Beküldött művenként 1000 Ft+ÁFA = 1270 Ft

(beküldött alkotásonként, pályamunkánként egyezerkettőszázhetven forint).

A rádió blogszerzőinek az első beküldött alkotás térítésmentes.

A blogszerzők listája: http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/alkotok/

A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat.

Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.

A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.

10. További információk kérhetők:

Telefonon: 70/616-8684

vagy e-mail-ben: [email protected]

11. Zsűrizés:

A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió szerkesztői, Zsoldos Adrienn és Zsoldos Árpád végzik.

12. Eredményhirdetés:

Az Irodalmi Rádió YouTube csatornáján – legkésőbb 2026. augusztus végén. (A videó premierjéről tájékoztatunk minden pályázót az űrlapon megadott ímélcímén.)

13. Jutalmazás:

A legjobb alkotások szerzői oklevelet és könyvjutalmat kapnak, alkotásaik bekerülnek 2026. évi állatokról szóló antológiánkba, a szerzők felvételt nyerhetnek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.

Első, második és harmadik helyezések is kiosztásra kerülnek próza és vers kategóriában is.

Az okleveleket és ajándékkönyveket a megrendelt antológiákkal egy csomagban küldjük majd a helyezetteknek.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók művei bekerülnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük az eredményhirdető műsorban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé, tagjainkat segítjük művészeti pályafutásukban, lehetőségeket kínálunk számukra, általunk kiadott könyveiket népszerűsítjük.

16. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:

– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db elektronikus példány a pályamunkából

– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött elektronikus példány a pályázati űrlapból

– nem érkezik be a pályázati díj a határidő lejártáig

– jogsértő tartalmú a pályamunka

– a pályázó nem tett eleget egy korábbi antológia-rendelési kötelezettségének

– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

17. Melléklet

Kitöltöm az ŰRLAPot, pályázatot nyújtok be

18. Előzmény

2025-ben is kiírtuk ezt a pályázatot, amiből szerkesztőségünk eddigi legvaskosabb antológiája született meg

Kedvenceink és hű társaink címmel.

Beszámoló a tavalyi pályázatról:

https://irodalmiradio.hu/2025/01/08/ez-allati-szepirodalmi-palyazat/

Forrás: pafi.hu

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