Biden: növelni kell az Ukrajnának szánt biztonsági támogatást

Joe Biden amerikai elnök az Ukrajnának szánt biztonsági támogatás növelésére adott utasítást – közölte a Fehér Ház helyi idő szerint szerdán. A közlemény szerint a katonai segítség növeléséről Joe Biden személyesen tájékoztatta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt New Yorkban, amikor a két politikus az ENSZ Közgyűlése keretében rövid megbeszélést folytatott.

Az elnöki hivatal szerint a támogatás fokozásának részleteit Biden csütörtökön jelenti be, amikor Washingtonban hivatalosan is fogadja az ukrán államfőt. A Fehér Ház közleménye annyit tartalmaz, hogy a biztonsági támogatás segíteni fogja Ukrajnát a győzelemben. A New Yorkban tartott rövid találkozón Volodimir Zelenszkij nagy vonalakban ismertette az általa képviselt ukrán „győzelmi tervet”, amelynek részleteit a Fehér Ház közleménye szerint szintén a csütörtöki megbeszélésen fejti ki majd ki az ukrán elnök Joe Biden előtt.

Ezzel egy időben szerdán az amerikai külügyminisztérium új katonai csomagot jelentett be 375 millió dollár értékben az ukrán haderő számára. A közlemény szerint a szállítások tartalmaznak kritikus fontosságú, 105 és 155 milliméteres lövedékeket, valamint mobil rakétarendszerekbe való eszközöket, taktikai járműveket, járőrhajókat, Javelin rakétákat, páncéltörő eszközöket és kis fegyvereket.

A 375 millió dollár értékű új katonai szállítmány az elnök felhatalmazása alapján az amerikai hadsereg készleteiből azonnal lehívható.

Az ENSZ Közgyűlésének eseményeire összegyűlt mintegy 30 ország vezetője szerdán nyilatkozatot fogadott el, amelyben kötelezettséget vállal Ukrajna újjáépítésére, valamint rövid és hosszú távú pénzügyi szükségleteinek biztosítására. A négy pontból álló nyilatkozat a többi között tartalmaz egy nagy összegű hitelcsomagot, amelynek eredményeként Ukrajna 50 milliárd dollárhoz juthat. A nyilatkozat szerint az ukrajnai pénzügyi segítség előteremtésére a nyugati joghatóság alatt álló, lefoglalt orosz vagyonokat szintén felhasználhatják, és fegyvertámogatásra is fordíthatják.

Az aláírók azt is kifejezték a nemzetközi jogra hivatkozva, hogy Oroszországnak kell felelősséget vállalnia és fizetnie az általa okozott háborús károkért.

A 30 ország csatlakozásával elfogadott dokumentumban ugyanakkor Ukrajna feladatául szabtak többi között gazdasági, igazságszolgáltatási reformokat, korrupcióellenes intézkedéseket, és hangsúlyozták, hogy a reformlépések szükségesek Ukrajna talpra állításához és újjáépítésének hosszú távú finanszírozásához.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)