Forma–1: Kanada történetének első sprinthétvégéje a közmédia sportcsatornáin

Az M4 Sport közvetíti a 2026-os Forma–1-es világbajnokság következő állomását, a Kanadai Nagydíj első sprintfutamát, illetve a FIA Formula–2 bajnokság futamait is. Május 22. és 24. között a teljes sprinthétvégét online is követhetik az M4sport.hu-n, a Nemzetisport.hu-n és a Médiaklikken. A közmédia sportcsatornái közvetítik az összes szabadedzést, az időmérőt és a futamot is, míg a legfrissebb eredményekről a Nemzeti Sportrádió számol be.

A Formula–1 mezőnye május 22–24. között Montrealba érkezik, ahol idén először sprinthétvége színesíti a Kanadai Nagydíj programját. A Gilles Villeneuve pálya továbbra is az egyik legtechnikásabb és legkockázatosabb helyszín a naptárban. Hosszú egyenesek, kemény féktávok és a hírhedt „Wall of Champions” várja a versenyzőket. A sprintformátum külön kihívást jelent, hiszen a csapatoknak mindössze egy szabadedzés áll rendelkezésükre a megfelelő beállítások megtalálására. A montreali aszfalt ráadásul alacsony tapadású, így a hibák könnyen falérintéshez vagy biztonsági autós szakaszhoz vezethetnek.

Az előzetes várakozások alapján a McLaren és a Mercedes eredményes hétvégére készülhet, de Montrealban az időjárás és a gyakori incidensek mindig felboríthatják az erőviszonyokat.

Az M4 Sport szakkommentátorai, Wéber Gábor, Kiss Norbert és Nagy Dániel kiemelten foglalkoznak majd Kimi Antonelli elmúlt időszakban történő felemelkedésével, illetve a Mercedes fejlesztéseivel, amiket csak mostanra időzítettek.

A Kanadai Nagydíj a szezon egyik leglátványosabb versenyének ígérkezik, ahol a tempó mellett a hibamentes teljesítmény is kulcsszerepet játszhat.

Péntek

18:25 F1 szabadedzés – M4, élő

20:00 F2 időmérő – M4sport.hu, élő

22:25 F1 sprintidőmérő – M4, élő

Szombat

17:45 F1 sprintfutam – M4, élő

20:05 F2 sprintfutam – M4, élő

22:00 F1 időmérő – M4, élő

Vasárnap

18:00 F2 főfutam – M4, élő

21:00 F1 pilótaparádé – M4

22:00 F1 futam – M4, élő

Kövessék a Forma–1 Kanadai Nagydíj futamait élőben, az M4 Sporton, és online az M4sport.hu, a Nemzetisport.hu, illetve a Médiaklikk oldalain. A Formula–1 2026 magazin továbbra is megvásárolható a teljes szezon kulisszatitkaiba betekinteni vágyóknak.

Forrás: hirado.hu

