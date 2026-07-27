Civil hajókat ért dróntámadás Mikolajivban

Orosz dróncsapások érték a dél-ukrajnai Mikolojiv kikötőjét hétfőn, három civil hajóban keletkeztek károk, és egy ember meghalt. Zaporizzsját drónokkal és irányított légibombákkal támadta az orosz hadsereg, áldozatok is vannak, lakóházak, ipari és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették ukrán katonai és hatósági források.

Az orosz csapatok hétfő reggel támadták meg Mikolajiv megye kikötői infrastruktúráját. A dróncsapások miatt egy 48 éves férfi vesztette életét, három polgári hajó rongálódott meg – közölte Heorhij Resetyilov megbízott katonai kormányzó a Telegramon. Arról is beszámolt, hogy a Sznyihurivszkij kistérségben az éjszaka egy kereskedelmi egységet is dróntalálat ért, ennek következtében egy 47 éves nő, valamint egy 57 éves férfi megsebesült, mindketten kórházba kerültek.

A délkelet-ukrajnai Zaporizzsját hétfőre virradóra folyamatosan drónokkal és irányított légibombákkal támadta az orosz hadsereg, az eddigi adatok szerint legalább egy ember meghalt, többen pedig megsebesültek – jelentette Ivan Fedorov megyei katonai kormányzó a Telegram csatornáján.

A halálos áldozat egy 67 éves férfi, akinek a családi házát bombatalálat érte. A mentőcsapatok a romok alól szabadítottak ki egy 22 éves férfit, az ő állapota kielégítő.

A megyevezető beszámolója szerint egy többszintes épületbe csapódott drón megsebesített egy 53 éves nőt és egy 52 éves férfit is Zaporizzzsjában.

A légierő parancsnokságának Telegram-csatornáján közzétett jelentés szerint a légvédelem összesen 147 drónt azonosított, ezek közül 123-at sikerült elfogni az ország északi, déli és keleti régióiban. Tíz helyszínen 21 drón célba talált, 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott, ezért a légierő parancsnoksága a biztonsági szabályok betartására szólította fel a lakosságot.

Forrás: MTI

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