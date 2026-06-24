Civil halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz dróntámadásoknak

Az orosz hadsereg 101 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásoknak civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, lakóépületek, valamint polgári infrastrukturális és ipari létesítmények rongálódtak meg – jelentették katonai és önkormányzati források, valamint a Harkiv megyei ügyészség.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 95 drónt semlegesített az ország északi, déli és keleti régióiban, de 5 helyszínen 6 csapásmérő drón célba talált, további 6 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegramon. A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában több drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Az orosz csapatok június 24-ére virradóra támadást indítottak Harkiv és a megye több települése ellen, egy 56 éves nő életét vesztette, további négy ember megsebesült

– jelentette a Harkiv megyei ügyészség Telegram-bejegyzését idézve az Ukrinform hírügynökség. A nyomozás adatai szerint egy orosz drón Balaklija város családi lakóövezetében csapódott be, ennek következtében egy 56 éves nő meghalt, 21 éves lánya pedig megsebesült. Harkiv Osznovjanszkij kerületét is dróntámadás érte, két ember megsebesült, egy lakóház és több gépkocsi megrongálódott.

Éjszaka az orosz fegyveres erők három irányított légi bombával támadták meg Harkiv megyei Sevcsenkove települést, egy 68 éves nő megsebesült, lakóházak, óvoda, üzletek és egyéb épületek rongálódtak meg. Az ügyészségi szervek eljárási irányításával háborús bűncselekmények elkövetése miatt előzetes nyomozás indult.

A Dnyipropetrovszk megyei Krivij Rihben gyásznapot hirdettek a város ipari negyedét ért tegnapi rakétatámadás áldozatainak emlékére – számolt be a helyi védelmi tanács vezetőjére, Olekszandr Vilkulra hivatkozva az Interfax-Ukrajina hírügynökség. Szerda reggelre a halálos áldozatok száma négyre, a sebesülteké 27-re nőtt, 17 ember szorul kórházi ellátásra – közölte Vilkul.

Forrás: hirado.hu

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