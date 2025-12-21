Közel száz drónnal támadt éjjel az orosz hadsereg

December 20-án és 21-én az ország szinte minden szegletében drónokat észleltek. Az ellenséges hadsereg 97 darab Sahed, Gerbera és más típusú pilóta nélküli repülőgéppel támadott. A drónok az oroszországi Millerovo, Kurszk és Primorszko-Ahtarszk, valamint a krími Hvargyijszke és Csauda irányából érkeztek.

A támadást az ukrán légvédelem egységei jórészt visszaverték, kijevi idő szerint 08:30-ra 75 darab ellenséges pilóta nélküli repülőgépet sikerült lelőni illetve hatástalanítani az ország északi, déli, nyugati és keleti részén.

Nyolc helyszínről 19 dróntalálatot jelentettek, egy helyszínen pedig a lelőtt drónok darabjai okoztak problémát.

A támadás jelenleg is tart, Ukrajna légterében több ellenséges drón van. Az Ukán Fegyveres Erők Légiereje a légvédelmi szabályok betartására szólítja fel a lakosságot.

December 20-án az oroszok irányított légibombákkal támadták a Harkiv megyei Izjum városát. A robbanások következtében két civil vesztette életét.

