Éjszaka több mint 90 drónnal támadott az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg egy ballisztikus rakétával, valamint 91 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, de többen megsebesültek a csapásokban. Károk keletkeztek lakóépületekben, valamint polgári infrastrukturális és ipari létesítményekben – jelentették katonai és önkormányzati források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 83 drónt le tudott lőni, illetve semlegesíteni az ország északi, déli és keleti régióiban, de hét helyszínen egy Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta mellett hat csapásmérő drón célba talált, további kilenc esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – írta a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában még több drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Reggel orosz dróntámadás érte az észak-ukrajnai Szumit, találat ért egy üzemanyagtöltő-állomást, ahol ennek következtében tűz ütött ki és megsebesült egy nő, őt kórházba szállították

– jelentette az Ukrinform hírügynökség a város megbízott polgármesterének, Artem Kobzarnak, valamint a városi katonai közigazgatás vezetőjének, Szerhij Krivosejenkónak a közösségi médiában közzétett információi alapján.

Az orosz hadsereg egységei ma reggel óta folyamatosan támadják Szumi infrastrukturális létesítményeit és lakónegyedeit. Egy 66 éves férfi megsebesült a város családi házas övezetét érő csapásban – fűzte hozzá Krivosejenko.

Korábban a Szumi megyei katonai közigazgatás sajtószolgálata a Telegramon arról számolt be, hogy egy lelőtt drón roncsai megsebesítettek egy 13 éves fiút, őt orvosi ellátásban részesítették, állapota kielégítő. A jelentés szerint több lakóház és gépjármű is megrongálódott a becsapódás következtében.

Forrás: MTI

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