Emelkedett az unió területén védelmi státusszal élő ukrajnai menekültek száma
Az előző hónaphoz képest decemberben 0,6 százalékkal emelkedett azon ukrajnaiak száma, akik ideiglenes védelmet biztosító menedékes státusszal rendelkeznek az Európai Unió valamely tagországában, az illetékes hatóságok a vizsgált hónapban további 24 675 ilyen jogállást biztosítottak ukrajnai menekültek számára – derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat kedden közreadott jelentéséből.
A 2022. február 24-én kezdődött háború miatt Ukrajnából elmenekültek továbbra is enyhén növekvő számban regisztráltak ideiglenes védelemre, amelynek révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak – közölte a hivatal.
Az Eurostat jelentése szerint december végén 4 352 645 menedékes státusszal rendelkező ukrán állampolgár élt az Európai Unió valamely tagországában.
Az átmeneti védelmet biztosító legtöbb jogállást ukrajnai menekültek számára ez idáig – a tagállamoktól beérkezett adatok szerint – Németország (1 250 620) biztosította, ami a vonatkozó uniós határozatok 28,7 százalékát teszik ki. Németországot Lengyelország (969 240; 22,3 százalék) és Csehország (393 055; 9 százalék) követi.
A rendelkezésre álló adatok szerint az uniós tagállam közül az ideiglenes védelemben részesülők száma 22 országban nőtt decemberben. A legnagyobb növekedést Németországban (+9620; +0,8 százalék), Spanyolországban (+2235; +0,9 százalék) és Romániában (+2160; +1,1 százalék) jegyezték fel. A többi tagállam közül a legjelentősebb csökkenést Franciaországban (-1250; -2,4 százalék) és Észtországban (-470; -1,3 százalék) mérték.
Az egyes uniós országok lakosságával összehasonlítva december végén Csehországban (36), Lengyelországban (26,6), valamint Cipruson és Szlovákiában (mindkettő 25,8) volt a legmagasabb az átmeneti védelemben részesültek ezer főre jutó száma, míg uniós szinten az átlag ezer főre vetítve 9,7 volt.
A jelentés szerint Magyarország az ideiglenes védelmi státusz bevezetése óta 43 300 ilyen jogállást biztosított ukrajnai menekültek számára. A vizsgált hónap, december folyamán pedig 445-öt.
Forrás: MTI