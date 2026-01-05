Európai haderő érkezhet Ukrajnába a békekötés után

Ukrajna, több európai ország, valamint az úgynevezett tettre készek koalíciójához tartozó szövetséges partnerek nemzetbiztonsági tanácsadói január 3-án többoldalú keretmegállapodásra jutottak Ukrajna biztonsági garanciáiról, amely európai erők telepítésével is számol.

A megállapodást követően január 6-án Franciaországban találkozóra kerül sor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a koalíció vezetői között – írja a Kyiv Post. Olekszandr Bevz, az Elnöki Hivatal tanácsadója a találkozót követő televíziós tájékoztatón elmondta: a keretmegállapodás összehangolja, miként koordinálják a garanciavállalók a támogatásukat.

„Mindenki tisztában van azzal, hogy Ukrajna Fegyveres Erői alkotják az első védelmi vonalat. Európai vezetésű, többnemzeti erők kerülnek telepítésre Ukrajnában, amelyek részt vesznek az ország légterének, tengeri és szárazföldi biztonságának garantálásában. Az Egyesült Államok úgynevezett háttértámogatást biztosít majd ezeknek a többnemzeti erőknek”

– fogalmazott.

Hozzátette: Kijev folyamatosan egyezteti partnereivel a biztonsági garanciák katonai elemeit. A tárgyalásokon európai országok nemzetbiztonsági tanácsadói mellett a NATO, az Európai Tanács és az Európai Bizottság képviselői is részt vettek, összesen 15 országból: Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Lettország, Észtország, Litvánia, Lengyelország, Finnország, Kanada, Hollandia, Svédország, Norvégia és Dánia.

Két országra számít leginkább Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij januárban már kijelentette, hogy a jövőbeli biztonsági garanciáknak tartalmaznia kell a külföldi csapatok fizikai jelenlétét az ukrajnai területen. Az ukrán elnök az Egyesült Királyságot és Franciaországot az úgynevezett „Tettre készek, vagy Hajlandók koalíciója vezetőinek” nevezte, akiknek katonai jelenléte – szerinte – kötelező, és elengedhetetlenek a béke szempontjából. Zelenszkij elismerte, hogy néhány koalíciós tag végül tartózkodhat a csapatok küldésétől, de hangsúlyozta, hogy vannak minimális követelmények.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: hvg.hu