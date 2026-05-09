Gyászol a Kőrösmezői kistérség

Nagy Nikolett Háború

A fronton vesztette életét Olekszandr Popovics – tudatta a Kőrösmezői kistérség a Facebook-oldalán pénteken.

Az 1982-ben született védő a rahói járási Mezőhát (Lazescsina) lakosa volt.

A katonát 2024. július 20-án sorozták be katonai szolgálatra. Az A4718-as katonai egység lövésze volt.

2024. november 3-án harci küldetés teljesítése közben tűnt el Kurszk közelében. A halálhírét május 8-án erősítették meg.

A védő temetésének pontos helyszínéről is időpontjáról később közölnek információt.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

Kárpátalja.ma