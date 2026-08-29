Több mint hétszáz gyermek halt meg az orosz–ukrán háborúban

A legfrissebb adatok szerint a 2022. február 24. óta dúló orosz–ukrán háborúban 735 gyermek vesztette életét – közölte a childrenofwar.gov.ua kormányzati oldal augusztus 29-én.

A főügyészség adatai alapján 2 836 gyermek megsérült, és 23 kiskorú vált szexuális erőszak áldozatává.

Jelenleg az ukrán rendőrség 2 369 eltűnt gyermeket tart nyilván. A háború kitörése óta 58 069 eltűnt gyermeket találtak meg.

A Bring Kids Back UA adatai szerint 20 610 kiskorút deportáltak vagy vittek ismeretlen helyre. Megjegyzik, hogy az orosz információk szerint ez a szám 744 ezer. Ugyancsak a Bring Kids Back UA szerint eddig 2 495 gyermek térhetett haza.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel, ukrinform.ua

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