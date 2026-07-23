Halábori katona esett el a harcokban
Harci feladat teljesítése közben életét vesztette Bíró Róbert, a Halábori Elöljárói Körzet lakosa – közölte Babják Zoltán, Beregszász polgármestere.
Az 1980-ban született férfi Dnyipropetrovszk megyében esett el 2025. október 26-án.
„A Beregszászi Városi Tanács, a képviselő-testület, a végrehajtó bizottság és a Beregszászi kistérség lakosai nevében őszinte részvétemet fejezem ki Róbert családjának és hozzátartozóinak”
– fogalmazott a városvezető.
A temetés időpontjáról és helyszínéről később adnak tájékoztatást.
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