Halábori katona esett el a harcokban

Marcsák Gergely Háború

Harci feladat teljesítése közben életét vesztette Bíró Róbert, a Halábori Elöljárói Körzet lakosa – közölte Babják Zoltán, Beregszász polgármestere.

Az 1980-ban született férfi Dnyipropetrovszk megyében esett el 2025. október 26-án.

„A Beregszászi Városi Tanács, a képviselő-testület, a végrehajtó bizottság és a Beregszászi kistérség lakosai nevében őszinte részvétemet fejezem ki Róbert családjának és hozzátartozóinak”

fogalmazott a városvezető.

A temetés időpontjáról és helyszínéről később adnak tájékoztatást.

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