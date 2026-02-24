Több mint 1 600 ukrán műemlék pusztult el a négy éve tartó háború alatt

Ukrajna Kulturális Minisztériumának jelentése szerint az orosz invázió kezdete óta a megszálló csapatok célirányosan pusztítják az ukrán kultúra és történelem tárgyi értékeit. Támadások érnek múzeumokat, színházakat, könyvtárakat és műemlék épületeket.

„Moszkva mindig is történelemhamisítás által próbálta tagadni Ukrajna létezéshez való jogát. Az invázió kezdete óta az orosz csapatok civilek elleni terrorja állandósult, és háborús bűncselekményeket követnek el” – áll a jelentésben.

Kulturális értékek szándékos pusztításait, fosztogatások eseteit regisztrálta a minisztérium, melyek az ideiglenesen megszállt területeken történtek.

Összesen több mint 4 ezer objektumot rongáltak vagy semmisítettek meg,

és több tízezer kiállítási tárgy került közvetlen veszélybe vagy lopás által ismeretlen helyre.

A jelentés szerint a teljes körű háború négy éve alatt:

1685 műemlék épület semmisült vagy rongálódott meg;

2483 kulturális intézményt ért támadás, és közülük 507 teljesen megsemmisült;

35 482 múzeumi tárgyat tulajdonítottak el;

több mint 1,7 millió kulturális érték maradt az ideiglenesen megszállt területeken, melyeket megsemmisülés vagy eltűnés fenyeget.

Az ukrán kultúrát ért közvetlen kár összege körülbelül 4,2 milliárd dollár. Az ágazat teljes vesztesége, beleértve az elmaradt bevételeket is, meghaladja a 31 milliárd dollárt.

Ukrajna Kulturális Minisztériuma a jelentés kapcsán köszönetet mondott mindenkinek, aki a fronton és a hátországban védi Ukrajnát: a katonáknak, orvosoknak, önkénteseknek, energetikai szakembereknek, művelődési dolgozóknak és újságíróknak.

Kárpátalja.ma

Forrás: kanaldim.tv

Nyitókép: műmemlék épület pusztulása Odesszában, DSZNSZ