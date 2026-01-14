Meghosszabbította a hadiállapotot Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa

Az ukrán parlament 18. alkalommal hosszabbította meg a hadiállapotot további 90 nappal. Az intézkedés 2026. február 3-tól május 4-ig lesz érvényben.

A döntést 330 népképviselő támogatta a Legfelsőbb Tanács január 14-i ülésén.

Oroszország teljes körű ukrajnai inváziója miatt először 2022. február 24-én hirdettek hadiállapotot és mozgósítást. A parlament azóta háromhavonta meghosszabbítja azt. A hadiállapot jelenleg 2026. május 4-ig van érvényben.

A hadiállapot idején tilos például tömegrendezvények szervezése vagy az alkotmány módosítása. Az intézkedés továbbá lehetővé teszi a szabad mozgás korlátozását, a védelmi célú vagyonelkobzást és a polgárok társadalmi munkára való kötelezését. Ezen kívül Ukrajna szuverenítása szempontjából veszélyesnek ítélt pártok és szervezetek betiltását is megengedi.

Kárpátalja.ma

Forrás: Novini Live