Magyarkomjáti katona hunyt el Kelet-Ukrajnában
Az ororsz–ukrán háborúban elesett Popovics Jaroszlav Ivanovics, a Nagyszőlősi kistérséghez tartozó Magyarkomját (Veliki Komjati) lakosa – adta hírül a Nagyszőlősi Városi Tanács a Facebookon.
Az 1996-ban született, mesterlövészként szolgált védő harci feladat teljesítése közben vesztette életét Donyeck megye Bahmuti járásában, Druzsba község közelében. Popovics Jaroszlavot 2024. május 8-án bekövetkezett halála óta eltűntként tartották nyilván.
A kistérség önkormányzata őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és bajtársainak.