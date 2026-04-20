Katonatemetésre készülnek Csapon

A kelet-ukrajnai harcokban életét vesztette a csapi Pireu Szerhij Szerhijovics. Halálhírét a Csapi Városi Tanács közölte .

Az 1989. október 9-én született katona géppuskakezelőként szolgált az A4862. számú egységnél. Harci feladat teljesítése közben hunyt el 2024. december 16-án Donyeck megye Pokrovszki járásában, Novotrojicke község térségében. Mindeddig eltűntként tartották nyilván.

Temetésére április 21-én kerül sor Csapon, kijevi idő szerint 13.00 órakor. Az elesett védő földi maradványait szállító konvoj 12.40-től halad át a városon a Fő út (Izumrud Hotel)–Bereg utca–Vasutas sugárút–Béke utca–Kvitova utca–Tisza utca–Csendes utca útvonalon.

Az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy a menet útvonalát az elhunyt tiszteletére élő folyosóval övezzék.

