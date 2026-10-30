Halálos áldozata is van a péntekre virradóra végrehajtott orosz légitámadásoknak Kijevben

Egy ember meghalt, egy másik pedig megsebesült az ukrán fővárosban az orosz hadsereg légicsapásaiban. Lakóépületekben, raktárakban és egy egészségügyi intézményben is károk keletkeztek – jelentették az ukrán hatóságok.

Egy férfi életét vesztette, egy 35 éves nő pedig megsebesült Kijev Darnyickij kerületében, egy üzlethelyiség részben megsemmisült, több lakóházban pedig károk keletkeztek – számolt be Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon.

Péntek reggelre 15-re nőtt az egy nappal korábban az ország középső-keleti részén fekvő Dnyiprót ért orosz dróncsapás halálos áldozatainak száma, miután egy 40 éves férfi a kórházban belehalt a sérüléseibe

– tudatta Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó a Telegramon.

Pénteken reggel vészhelyzeti áramszünetet rendeltek el Dnyipróban és Dnyipropetrovszk megyében az orosz támadások következtében keletkezett károk miatt. A közel egymillió lakosú városban felfüggesztették a villamosok és a trolibuszok közlekedését, a metrószerelvények pedig a szokottnál ritkábban követik egymást – tette közzé Borisz Filatov, Dnyipro polgármestere a Telegram-csatornáján.

A Harkiv megyei Izjumban négy ember holttestét emelték ki egy többszintes lakóház romjai alól a katasztrófavédők, rajtuk kívül 14-en megsebesültek – jelentette pénteken reggel a város katonai közigazgatása a Telegramon. Az épületet csütörtökön, az esti órákban érte orosz bombatámadás.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg meg nem nevezett számú Iszkander típusú ballisztikus rakétával, négy irányított légi rakétával és 113 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra. A fő csapásirány Kijev, Dnyipró és a közép-ukrajnai Poltava térsége volt.

Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek három irányított légi rakétát és 96 drónt sikerült megsemmisítenie. Tizenhét helyszínen találatokat rögzítettek, öt esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.

Forrás: MTI

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