A november 20-i áramszünetek menetrendje Kárpátalján
A Zakarpattyoblenerho közzétette a november 20-i áramszünetek menetrendjét Kárpátalján.
A korlátozásokra az ország energetikai infrastruktúrájában a nagyszabású orosz rakéta- és dróntámadások következtében keletkezett károk miatt van szükség.
A menetrend alkalmazásáról kizárólag az Ukrenerho országos energiaszolgáltató diszpécserszolgálata dönt.
A fogyasztók az alábbi elérhetőségeken ellenőrizhetik saját áramszüneti csoportjukat, valamint tájékozódhatnak az áramellátás korlátozásának típusáról:
- Telegram-chatbot: https://t.me/zakarpatenergybot
- Viber-chatbot: https://chats.viber.com/zakarpatenergybot
- Menetrend: https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
- Ügyfélszolgálati telefonszám: 0800 501 620
A Zakarpattyaboblenerho arra kéri a fogyasztókat, hogy kizárólag a vállalat hivatalos tájékoztatásait vegyék figyelembe.
További információk a szolgáltató honlapján, Facebook-oldalán és Telegram-csatornáján érhetők el.
Kapcsolódó:
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →