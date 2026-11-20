Vágánykarbantartási munkálatok miatt ideiglenesen lezárják a nagybégányi Dédai utcában található vasúti átjárót – tájékoztatott Nagybégányi Kistérség vezetősége.

A közlemény szerint a forgalomkorlátozás 2026. november 24-én, 7 órától november 28-án, 19 óráig lesz érvényben. A lezárás a 19 km + 36 méternél található szabályozott vasúti átjárót érinti.

A lezárás idejére a forgalmat a beregszászi Bohdan Hmelnickij utcán található vasúti átjáróra terelik át.

Az önkormányzat felhívja a lakosság figyelmét, hogy a lezárás kezdő időpontja és időtartama a vasúttársaság döntése alapján még módosulhat. Amennyiben változás történik, arról külön tájékoztatást adnak.

A közlekedőket arra kérik, hogy indulás előtt kísérjék figyelemmel a kistérség hivatalos oldalát az esetleges változások miatt.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →