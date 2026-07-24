Halálos támadás érte Kijevet és a kelet-ukrajnai Szlovjanszkot

Kijevben legkevesebb hat ember meghalt, több tucatnyian pedig megsebesültek a napközben történt orosz rakétatámadásban, a kelet-ukrajnai Szlovjanszkban pedig öten vesztették életüket, kilencen megsebesültek az orosz bombázásban – tette közzé Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebookon.

Az ukrán államfő részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak, és beszámolt arról, hogy Kijev megyében jelenleg is tartanak a mentési munkálatok a becsapódások helyszínén.

A Doneck megyei Szlovjanszkot irányított légibombákkal támadták az orosz csapatok, a városban lakóépületek, gépkocsik és egy konzulátus épülete is megrongálódott – tájékoztatott Zelenszkij, aki kiemelte: az oroszoknak felelniük kell az emberek ellen elkövetett brutális támadásokért.

„Oroszország már régóta nem törődik semmiféle nemzetközi normával, semmiféle emberi joggal. Ők kizárólag a gyilkosságok folytatásában érdekeltek„- írta bejegyzésében Zelenszkij, és egyben felhívta Ukrajna partnereinek figyelmét arra, hogy tőlük is függ az emberek életének védelme. A Patriot rakéták az elsődleges prioritás – szögezte le az ukrán elnök.

Forrás: MTI

(Nyitókép: korábbi felvétel Szlovjanszkról (Fotó: UNIAN)

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