Június 4-én helyezik örök nyugalomra Polner Kornélt
Június 4-én vesznek végső búcsút a Badalói Elöljárói Körzet lakosától, az 1978-ban született Polner Kornél Gusztáv katonától.
A gyászszertartás közép-európai idő szerint 13.00 órakor kezdődik a badalói Petőfi utca 41. szám alatt, majd a gyászmenet a temetés helyszínére indul.
„A közösség kegyelettel búcsúzik a hazáját szolgáló katonától. Isten nyugosztalja!” – olvasható Babják Zoltán tájékoztatásában.
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