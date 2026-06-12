Kelet-ukrajnai rászorulóknak szánt adományt adtak át Tiszaújlakon

A június 11-én Tiszaújlakon adta át azt a mintegy 40 millió forint értékű humanitárius segélyszállítmányt, amely a Kárpátaljai Református Egyházkerület közreműködésével a háború sújtotta Szumi és Harkiv megyébe jut el.

A négy kamionnyi adomány ágyneműgarnitúrákat, törülközőket, hálózsákokat és higiéniai csomagokat tartalmaz. A segély az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) által felajánlott támogatás része, amelyet a Magyar Református Szeretetszolgálat a rászorulók megsegítésére fordít.

Az átadáson Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke hangsúlyozta: fontos, hogy a háború frontvonalához közeli térségek lakói érezzék a támogatást és a szolidaritást. Mint fogalmazott, a segélyszállítmány olyan családokhoz jut el, amelyek számára ezek az alapvető használati tárgyak nélkülözhetetlenek.

Katona Viktória, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a kárpátaljai megkeresés és az UNHCR felajánlása szinte egy időben érkezett, így lehetőség nyílt a gyors segítségnyújtásra.

A Szumi és Harkiv megyéből érkezett képviselők köszönetet mondtak a támogatásért. Elmondásuk szerint a frontvonal közelében élő több ezer ember számára az alapvető ellátáshoz való hozzáférés is komoly nehézséget jelent, ezért az érkező adományok jelentős segítséget nyújtanak a mindennapokban.

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