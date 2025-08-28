Nagyszabású támadás érte az ukrán fővárost

Az orosz hadsereg újabb kombinált támadást hajtott végre Kijev ellen augusztus 28-ra virradóra. A reggeli adatok szerint legalább nyolcan életüket vesztették, köztük egy gyermek. A sérültek száma 45-re emelkedett.

A főváros több pontján súlyos károk keletkeztek. Több lakóház kigyulladt és megrongálódott, továbbá károk keletkeztek egy óvodában, egy postaépületben, egy egyetemi intézményben, valamint irodai, garázs- és raktárlétesítményekben. A mentőalakulatok jelenleg is a helyszínen dolgoznak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a támadások kapcsán kiemelte:

– Arra számítunk, hogy mindenki, aki korábban a béke mellett szólalt fel, most sem marad csendben, hanem elvi álláspontra támaszkodik.

Zelenszkij hozzátette, hogy itt az ideje újabb szigorú szankcióknak Oroszországgal szemben.

– Oroszországnak éreznie kell a felelősséget minden csapásért, a háború minden napjáért!

– fogalmazott.

Kárpátalja.ma