Kijevben tüntetnek az emberek az áramszünet miatt

A kijevi Winston Churchill utca és a Verhovna Rada körút lakói áram- és fűtéshiány miatti tiltakozásaik részeként lezárták az utat – tudatta a news.hab.media.

Az elektromos áram fogyasztási díjának megduplázását, a fűtési támogatások megszüntetésével együtt egyébként még az IMF követelte Ukrajnától a januári davosi Világgazdasági Fórumon.

A kijevi házakban második napja nincs áram, annak ellenére, hogy egy hete nincs fűtés, a lakásokban pedig 6–8 fokra csökkent a hőmérséklet.

„Most a DTEK csoport úgy döntött, hogy játszik egyet, és arra a két órára, amikor állítólag van áram, egyszerűen nem adnak feszültséget, vagy csak egy fázist biztosítanak, és egyik eszköz sem működik”

– írta bejegyzésében Rosztiszláv Kravec ügyvéd. Emlékeztetőül, Denisz Smihal energiaügyi miniszter megígérte, hogy a fűtés nélküli otthonokban legalább napi 18 órán át lesz áram.

A Rinat Akmetov ukrán oligarchához köthető DTEK energetikai vállalattal korábban már foglalkoztunk a hirado.hu oldalán, amikor beszámoltunk arról, hogy az energetikai vállalat a várható durva áremelkedésre számítva a belső információkkal rendelkezve a közelgő áremelésről, az Energoatom aukcióján már megvásárolta a január végére szóló villamos energiát 7 hrivnya/kilowattóra áron, a január 16-án hatályba lépett határozat az árak emeléséről pedig lehetővé tette számukra, hogy azt az iparnak már 9–15 hrivnya/kilowatt/áron adják el azt. A januári davosi Világgazdasági Fórumon

az elektromos áram fogyasztási díjának megduplázását, a fűtési támogatások megszüntetésével együtt egyébként még az IMF követelte Ukrajnától.

Korábban – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán – vészhelyzeti közleményt adott ki az ukrán energiaügyi tárca, amelyben közölték: Ukrajna összes atomerőművét le kellett állítani egy időre.

Forrás: hirado.hu