Klicsko: Kijev a katasztrófa szélére került

Kijev polgármestere szerint az ukrán fővárost ért orosz légitámadásokat követően szinte lehetetlenné vált az áram- és hőszolgáltatás helyreállítása, a város a katasztrófa szélére került.

Kijev polgármestere arra figyelmeztetett, hogy továbbra is nyitott kérdés Ukrajna fennmaradása, mivel Oroszország az ukrán államiság megsemmisítésére törekszik. Vitalij Klicsko úgy nyilatkozott: miközben Oroszország fokozza támadásait az ukrán főváros ellen, addig az Egyesült Államok – szerinte – kedvezőtlen feltételekkel sürgeti a háború befejezését – számolt be a Financial Times.

Klicsko a brit üzleti és gazdasági lapnak elmondta, hogy

az elmúlt két hónapban a kritikus infrastruktúrára mért könyörtelen orosz légicsapások a katasztrófa szélére sodorták Kijevet, hozzátéve, hogy immár Ukrajna független országként való megmaradása a tét.

A lap kommentárjában emlékeztetett, hogy a három és fél millió lakosú Kijev a négy évvel ezelőtt indult orosz támadás óta a legkeményebb telet éli meg, a hőmérséklet mínusz 20 Celsius-fok alá süllyedt, a várost vastag jég- és hóréteg borítja, miközben az oroszok egyszerre több száz rakétát és drónt lőttek ki, ami széleskörű áram-, fűtés- és vízellátási zavarokat okozott.

A bombák a Kijev központi fűtésére támaszkodó három fő erőművet, valamint az ország egész területén található egyéb energiatermelő létesítményeket célozták meg, ennek következtében a főváros mintegy tizenkétezer lakóépületének körülbelül fele az év elején egy ponton fűtés nélkül maradt, és számos vészhelyzeti áramkimaradás történt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a beszámoló szerint a hét elején azt mondta: bár a legtöbb épület fűtését helyreállították, még mintegy 1200 épületben ez nem történt meg.

Forrás: hirado.hu