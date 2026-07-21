Lakóházakat és civil létesítményeket ért orosz dróntámadás keddre virradóra Ukrajnában

Többen megsebesültek Szumiban és Csernyihivben, lakóházak, egy bevásárlóközpont és egy közigazgatási épület is megrongálódott az éjszakai orosz légicsapásokban- jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Az orosz csapatok kedden kora reggel dróncsapást mértek egy közigazgatási épületre az észak-ukrajnai Csernyihiv belvárosában, egy ember megsebesült – jelentette a megyeszékhely városi tanácsának sajtószolgálata a Telegramon. A részben romba dőlt épületben felcsaptak a lángok, a környéken lévő lakóházak ablakai pedig betörtek.

Keddre virradóra dróntámadás érte az észak-ukrajnai Szumit, a csapások következtében két felnőtt és négy gyerek megsebesült – jelentették Oleh Hrihorov katonai kormányzó Telegram-bejegyzését és az állami katasztrófavédelem sajtószolgálatának közleményét idézve ukrán hírügynökségek és hírportálok. Egy kilencszintes lakóépület megrongálódott, a helyszínen az illetékes szolgálatok a károk felszámolásán dolgoznak.

Szumi egyik bevásárlóközpontját is találat érte, a helyszínen nagy kiterjedésű tűz keletkezett. Amint a mentőcsapatok megkezdték a tűzoltást, újabb drónok csapódtak be – jelentette a katasztrófavédelmi szolgálat a Facebookon. Egy szolgálati jármű megsemmisült, egy másik pedig megrongálódott, de senki sem sebesült meg.

A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg keddre virradóra 58 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 46 drónt elfogott az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 7 helyszínen 8 drón célba talált. A közlemény kiadásának időpontjában néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Forrás: MTI

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