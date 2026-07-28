Szumiban többen megsebesültek az éjszakai orosz légicsapásokban

Az észak-ukrajnai Szumiban az eddigi adatok szerint legkevesebb hat ember, köztük három gyerek megsebesült az éjszakai orosz légicsapások következtében. Több lakóház és infrastrukturális létesítmény megrongálódott vagy megsemmisült – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Az orosz hadsereg keddre virradóra irányított légibombákkal támadta Szumi családi házas külvárosi részét – tette közzé Oleh Hrihorov katonai kormányzó a Telegramon.

Arról is beszámolt, hogy dróntámadás ért egy civil infrastrukturális létesítményt Nedrihajliv nagyközség területén, a becsapódás helyszínén tűz keletkezett. Az előzetes információk szerint ott három ember sebesült meg.

A dél-ukrajnai Herszonban két ember megsebesült a kedd reggeli orosz dróntámadások következtében – közölte a megyei katonai közigazgatás sajtószolgálatára hivatkozva az Ukrajinszka pravda hírportál.

Egy 52 éves férfit az utcán értek repeszek, egy 62 éves nő pedig éppen buszra várakozott, amikor a közelében becsapódott egy drón. Mindkét sebesültet kórházba szállították.

A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg keddre virradóra 131 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 107 drónt elfogott az ország északi, déli, középső és keleti régióiban. Kilenc helyszínen 16 drón célba talált, további 6 esetben pedig roncsok lezuhanását jegyezték fel. A közlemény kiadásának időpontjában néhány drón továbbra is az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció (forrás: DSZNSZ)

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