London szankciókat jelentett be az ukrán gyerekek elhurcolása miatt

Szankciókat jelentett be szerdán a brit kormány olyan orosz kormányzati illetékesek ellen, akiknek szerepük volt ukrán gyerekek elhurcolásában és az ukrajnai önazonosságuk eltörlését célzó kényszerátnevelésükben.

A londoni külügyminisztérium új szankciós listáján 11 ilyen személy, illetve szervezet neve szerepel.

A tárca közölte: a brit katonai hírszerzés adatai szerint Oroszország régóta tartó eloroszosítási politikát folytat a megszállt ukrán térségekben az ukrán kulturális önazonosság és az ukrán államiság felszámolásának céljával.

A minisztérium által idézett hírszerzési adatok szerint meghaladta a 19 500-at azoknak az ukrán gyerekeknek a száma, akiket az orosz hatóságok kényszerrel Oroszországba vagy az orosz megszállás alá került ukrajnai térségekbe telepítettek át.

A szankciókkal sújtott szervezetek között szerepel a csecsenföldi gyerektáborokat fenntartó Ahmad Kadirov Alapítvány, amely a londoni külügyi tárca szerint átnevelő programoknak és „katonai jellegű kiképzésnek” veti alá az elhurcolt ukrán gyerekeket és tizenéveseket.

A minisztérium szerdai összesítése szerint Nagy-Britannia eddig 21,8 milliárd font támogatást nyújtott Ukrajnának a háború kezdete óta. Ebből 13 milliárd fontot tesz ki a katonai segítség értéke.

