Nagyszabású orosz támadás ért több megyét Ukrajnában

Oroszország újabb masszív támadást hajtott végre Ukrajna ellen február 17-re virradóra – írja az rbc.ua. Az ellenség csapásmérő drónokat, stratégiai bombázókat és cirkálórakétákat vetett be. A támadások több régiót érintettek, többek között Odesszát, Ivano-Frankivszk, Dnyipropetrovszk és Szumi megyét.

Az Odessza és környéke ellen irányuló dróntámadásban infrastrukturális létesítmények, lakóépületek, üzletek és egy autószerviz is megrongálódott, egy tömbház felső szintjein tűz ütött ki. A közlemény szerint három férfi és egy nő megsérült, egyikük súlyos állapotban van. A támadás jelentős károkat okozott a DTEK vállalat odesszai hőerőművében is, ahol a helyreállítás hosszabb időt vehet igénybe.

Ivano-Frankivszk megyében, Burstin térségében robbanások voltak hallhatók, míg a Dnyipropetrovszk megye kombinált támadás alatt állt. Dnyipro városában ipari létesítmények, lakóházak és járművek rongálódtak meg, több más járásban tüzek keletkeztek, áldozatokról azonban nem érkezett jelentés.

A légvédelem több régióban is működésbe lépett, köztük Cserkaszi, Kirovohrad, Hmelnickij és Rivne megye területén, ahol előzetes jelentések szerint nem történt személyi sérülés.

A legsúlyosabb következményekkel járó támadás Szumi megyében történt. Egy 68 éves nő életét vesztette, hét további személy – köztük két gyermek – megsérült. A sebesülteket kórházba szállították, állapotukról egyelőre nem közöltek részleteket.

Nyitókép: DSZNSZ/Dnyipropetrovszk

Kárpátalja.ma