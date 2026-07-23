Még a nyári szünet előtt elfogadhatja újabb szankciós csomagját az EU

Még a július végén megkezdődő intézményi nyári szünet előtt elfogadhatja az Oroszország elleni legújabb, immár 21. szankciós csomagját az Európai Unió – közölték uniós diplomaták az MTI-vel szerdán.

Brüsszeli diplomáciai források szerint az európai uniós tagországok nagyköveteiből álló tanács (Coreper) szerda reggel kezdett megbeszélést, amelyen a diplomaták a következő, az Európai Bizottság által június elején bemutatott, Oroszországgal szemben bevezetni tervezett legújabb szankciós csomag részleteit tárgyalják.

Az Európai Unió Külügyi Szolgálatának (EKSZ) szándéka szerint a 21. szankciós csomagot a tagállamok egyetértése estén a külügyminiszterek tanácsa még a nyári szünet előtt, úgynevezett írásbeli eljárás útján elfogadhatja – tájékoztattak.

A tárgyalás részleteit ismerő források szerint a szankciós csomag elfogadásához már csak Görögországgal kell kompromisszumot találni, Athén ugyanis azt szeretné, hogy az EU enyhítse az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítására vonatkozó, már elfogadott korlátozásokat. Mint kiemelték: ez az új szankciós csomag elfogadásának fő akadálya.

Az Európai Unió a tervek szerint január 1-jétől betiltja az orosz LNG importját, és megtiltja az uniós vállalatoknak, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak az orosz LNG-termináloknak.

Athén a múlt héten azzal érvelt, hogy az orosz LNG közelgő szállítási tilalma az unión kívüli országokba helyezné át a piaci részesedést, és nem befolyásolná az orosz bevételeket. A Dynagas nevű, LNG-szállításban érdekelt görög hajózási cég, melynek tartályhajóit a sarkvidéken található, magántulajdonban lévő orosz Jamal LNG-projekt kiszolgálására tervezték, nemrég azt közölte, hogy az uniós szankciók elriasztanák az üzleti életet a nyugati vállalatoktól.

A Jamal LNG projekt többségi részesedését az orosz Novatek vállalat birtokolja, a francia TotalEnergies 20 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban. A francia energiacég részesedése magában a Novatekben 19,4 százalékos. A Jamal LNG-készletének szinte teljes egészét az EU importálta 2026 első felében.

Az új megszorító intézkedések keretében az Európai Bizottság egyebek mellet azt javasolta, hogy az EU és partnerei hat hónapra fagyasszák be az olajárplafont a jelenlegi, 44,10 dolláros hordónkénti szinten. Az árplafont tavaly, az olajár mozgásának nyomon követése érdekében a hordónkénti 60 dollárról csökkentették.

Az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint a kripovaluták piacát célzó csomagjában az EU további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő, úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben is, biztosítva azt, hogy Oroszország olajeladásokból származó profitja korlátozott maradjon.

Az uniós testület javasolja olyan kikötők, repülőterek vagy finomítók szankciók alá vonását is, amelyek orosz olajat fogadnak vagy dolgoznak fel.

Az uniós bizottság 94 pénzügyi intézményt szankcionálna, közöttük közel 90 bankot. Ezzel a szankcionált orosz bankok teljes száma meghaladná a 100-at. A brüsszeli testület új exportkorlátozásokat is javasol az orosz hadiipar által használt termékekre és technológiákra. A drónok esetében új exporttilalom lesz érvényben a földi támogató berendezésekre, valamint a zavaró- és indítórendszerekre egyaránt.

Az Európai Bizottság most első alkalommal javasolta azt, hogy az EU tiltsa meg az uniós belépést mindazok számára, akik az Ukrajna elleni háború kezdete óta szolgáltak vagy szolgálnak az orosz fegyveres erőkben. Az intézkedés célja, hogy „Európa tiltott terület maradjon mindazok számára, akik részt vettek az Ukrajna elleni invázióban”.

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →