Megerősítették az Iza (Huszti járás) szülöttének, Bohdan Zelenyko halálhírét, aki az Ukrán Fegyveres Erők katonájaként vesztette életét a háborúban.

A 1982-ben született katona az Ukrán Fegyveres Erők A4123-as katonai alakulatának lövészszázadában teljesített szolgálatot lövészként. A rendelkezésre álló hivatalos tájékoztatás szerint 2025. január 6-án, harci feladat végrehajtása közben esett el a Kurszki területen, a Szudzsai járáshoz tartozó Pohrebki település közelében.

A katona temetésének időpontjáról a helyi önkormányzat később ad tájékoztatást.

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, hozzátartozóknak és mindazoknak, akik ismerték és szerették az elhunyt katonát.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →