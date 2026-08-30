Mozgósítás: változást sürget a védelmi miniszter 

Ukrajnának új megközelítésre van szüksége a mozgósítással kapcsolatban: nem a bevont katonák számának növelésére, hanem a rendelkezésre álló emberi erőforrás hatékonyabb felhasználására kell összpontosítani – idézi vasárnap Jevhenyij Hmara ukrán védelmi minisztert az UNIAN.

A tárcavezető szerint a védelmi minisztérium egyik legfontosabb feladata az emberi erőforrással való megfelelő gazdálkodás kell legyen. Hmara hangsúlyozta: a parancsnokoknak a katonák teljes szolgálati útjáért felelősséget kell vállalniuk. Ebbe beletartozik a megfelelő kiképzés és felszerelés, a harctéri tapasztalatok átadása, az alakulatba való beilleszkedési lehetőség megteremtése, valamint a katonák megfelelő harctéri alkalmazása.

A miniszter szerint a hadsereg létszámának növelése önmagában nem jelent nagyobb hatékonyságot, ha az alakulatok nem rendelkeznek elegendő eszközzel a feladataik végrehajtásához. Hmara szerint a cél az, hogy a rendelkezésre álló egységek hatékonyabban és kisebb veszteségekkel tudják teljesíteni a harctéri feladatokat.

Korábban Roman Kosztenko, a parlament nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottságának titkára arról számolt be, hogy a védelmi minisztérium a mozgósítási korhatárt érintő változtatások és egyéb „radikális intézkedések” előkészítésén dolgozik. Azt ugyanakkor nem közölte, hogy a korhatár emeléséről vagy csökkentéséről lehet-e szó.



UNIAN/Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →