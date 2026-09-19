Új téli támogatást készítenek elő Ukrajnában

Új „Téli támogatás” programot készítenek elő Ukrajnában a 2026–2027-es fűtési idényre. A támogatást egy speciális humanitárius számlán keresztül folyósítanák, a program pedig elsősorban a front menti településeken élő, kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartásokat érintené.

Az ukrán Szociálpolitikai, Családügyi és Nemzeti Egység Minisztériuma közölte, hogy a humanitárius számlát a hadiállapot jelenlegi körülményeihez igazították. Ennek célja, hogy a támogatások gyorsan eljussanak a rászorulókhoz, és elkerüljék a különböző segélyek párhuzamos folyósítását.

A minisztérium és nemzetközi partnerei jelenleg az új, 2027-es szezonra szóló „Téli támogatás” kidolgozásán dolgoznak. A program keretében a pénzt a támogatók a humanitárius számlára utalják, majd annak elosztását a rászorulók között ellenőrizhető módon szervezik meg.

A program már előkészítés alatt áll, és mintegy 104 ezer háztartás részesülhet pénzügyi támogatásban. A kedvezményezettek között a front menti közösségek kiszolgáltatott helyzetben lévő lakói szerepelnek.

Humanitárius számlán keresztül folyósítják a támogatást

A minisztérium tájékoztatása szerint a humanitárius számla lehetővé teszi a nemzetközi adományozók támogatásának és az állami szociális ellátórendszernek az összehangolását. Hasonló módon korábban a UNICEF támogatásából 6500 hrivnyás segítséget biztosítottak az A alcsoportba tartozó fogyatékossággal élő gyermekek számára.

Az új „Téli támogatást” is ezen a rendszeren keresztül tervezik folyósítani. A kormány szerint a következő tél nehéznek ígérkezik, ezért már megkezdődtek az előkészületek. A támogatás folyósítását már 2026 októberére tervezik, vagyis nem a tél közepén kezdenék meg.

A támogatás pontos összege és folyósításának végleges módja egyelőre nem ismert.

Az előző fűtési időszakban az állam 1000 hrivnyás támogatást biztosított minden ukrán állampolgár számára, míg a kiszolgáltatott helyzetben lévő kategóriákba tartozók 6500 hrivnyás támogatást kaphattak.

A kormány emellett a közüzemi díjakra is figyelmet fordított: a gáz és a villamos energia árát a teljes téli időszakra rögzítették, az alacsony jövedelmű háztartások számára pedig lakhatási támogatásokat is biztosítottak.

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