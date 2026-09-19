Új gyorsvasút kötheti össze Ungvárt Budapesttel és Belgráddal

Hamarosan elindulhat a gyorsvasúti közlekedés Belgrád és Budapest között, amely később a nyugat-ukrajnai városok, köztük Ungvár felé is megkönnyítheti az utazást – jelentette ki Aleksandar Vučić szerb elnök a Kárpáti Nyolcak csúcstalálkozóján.

Vučić szerint a Belgrád–Budapest gyorsvasút megnyitása révén könnyebbé válik az eljutás Pozsonyba, Bécsbe, Ungvárra és Ukrajna más nyugati városaiba, valamint a Kárpátok térségébe.

A szerb elnök arról is beszélt, hogy Szerbia érdekelt az Ukrajnával és Romániával fenntartott közlekedési kapcsolatok fejlesztésében. Ennek részeként a vasúti és közúti összeköttetések javítását, valamint a határátlépés egyszerűsítését is szorgalmazta. Szerinte a közlekedési kapcsolatok fejlesztése szorosabbra fűzheti a Kárpátok térségének országai közötti kapcsolatokat.

A Belgrád és Budapest közötti gyorsvasút megnyitását a szerb elnök korábban szeptemberre vagy legkésőbb október elejére jelezte.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy a Kárpáti Nyolcak csúcstalálkozójának gazdasági részén több mint 1 milliárd euró értékű beruházási és kereskedelmi megállapodás megkötését tervezik. A szeptember 18-án kezdődött csúcstalálkozó középpontjában többek között a közlekedési, energetikai és gazdasági együttműködés áll.

Kárpátalja.ma

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