Vadállat támadt egy nőre a Rahói járásban
Vadtámadásban sérült meg egy nő a Rahói járásban – adta hírül a rahói mentőszolgálat a Facebook-oldalán szombaton.
Az eset következtében a nő bal lábszárán és alkarján tépett, illetve harapott sebek keletkeztek.
A sérültet a Nagybocskói mentőállomás munkatársai látták el a helyszínen. Sebeit megtisztították és bekötözték, majd a nőt a rahói egészségügyi intézménybe szállították további kivizsgálásra és kezelésre.
A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy ismeretlen vagy vadállat harapása esetén a lehető leghamarabb orvoshoz kell fordulni, hogy felmérjék a veszettség fertőzésének kockázatát.
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