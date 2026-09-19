Vadállat támadt egy nőre a Rahói járásban

Vadtámadásban sérült meg egy nő a Rahói járásban – adta hírül a rahói mentőszolgálat a Facebook-oldalán szombaton.

Az eset következtében a nő bal lábszárán és alkarján tépett, illetve harapott sebek keletkeztek.

A sérültet a Nagybocskói mentőállomás munkatársai látták el a helyszínen. Sebeit megtisztították és bekötözték, majd a nőt a rahói egészségügyi intézménybe szállították további kivizsgálásra és kezelésre.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy ismeretlen vagy vadállat harapása esetén a lehető leghamarabb orvoshoz kell fordulni, hogy felmérjék a veszettség fertőzésének kockázatát.

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