Halálos balesetben vesztette életét egy kárpátaljai nő Lemberg megyében
Halálos közúti baleset történt szeptember 19-én éjjel a Kijev–Csap autópályán, a Lemberg megyei Sztriji járásban, Kozjova település közelében.
A helyi rendőrség előzetes információi szerint egy Volkswagen Golf és egy MAN teherautó ütközött össze. A személygépkocsit egy 41 éves kárpátaljai nő vezette, míg a teherautó volánjánál egy 69 éves kárpátaljai férfi ült.
A Volkswagen vezetője a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
A hatóságok vizsgálják a baleset valamennyi körülményét és okát.
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