Munkácsi járási katona esett el a háborúban
A kelet-ukrajnai harcokban életét vesztette Toronyij Vitalij Mihajlovics, a munkácsi járási Szánfalva (Sztanovo) lakosa. A férfi 1974. február 11-én született.
A Felsőkerepeci kistérség közlése szerint Toronyi Vitalijt 2024 decembere óta eltűntként tartották nyilván. A napokban nyert hivatalos megerősítést a hír, miszerint harci feladat teljesítése közben életét vesztette.
A közlemény szerint Vitalij szerető apa és férj, gondoskodó fiú, valamint megbízható bajtárs volt.
Búcsúztatását szeptember 23-án, kijevi idő szerint 12 órakor tartják Munkácson, a Szentlélek eljövetele-templomban (Mitrak utca).
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