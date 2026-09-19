Távol-keleti gyümölcs lehet a magas vérnyomás ellenszere

A japánszilva levének koncentrátuma a kutatók állatkísérletében megakadályozta a magas vérnyomás kialakulását. A Temple Egyetem Lewis Katz Orvosi Karának kutatói szerint az eredmény arra utalhat, hogy a gyümölcsnek kedvező hatása lehet a szív- és érrendszerre, ugyanakkor az eredményeket egyelőre nem lehet közvetlenül az emberekre alkalmazni.

A kutatók két csoportra osztották a kísérleti egereket. Az egyik csoport ivóvizéhez japánszilva levének koncentrátumát adagolták, míg a többi sima vizet kapott. A kísérlet végére a koncentrátummal kezelt állatoknál nem alakult ki magas vérnyomás.

A szövetek további vizsgálata alapján a kutatók úgy vélik, hogy a japánszilva leve védheti az ereket az angiotenzin II nevű hormon káros hatásaival szemben. Ez a hormon fontos szerepet játszik a vérnyomás szabályozásában.

Miért veszélyes a magas vérnyomás?

A magas vérnyomás hosszú távon károsíthatja az ereket, és növelheti többek között a szívinfarktus, a stroke és a szívelégtelenség kockázatát. A kutatók szerint a tartósan emelkedett vérnyomás az erek sejtjeiben olyan változásokat is előidézhet, amelyek fokozzák az oxidatív stresszt és a gyulladást, valamint merevebbé tehetik az ereket.

A tudósok szerint a japánszilva koncentrátuma ezekre a folyamatokra is hatással lehet, és hozzájárulhat az érfalak védelméhez. Egyelőre azonban további kutatásokra van szükség annak megállapításához, hogy a megfigyelt hatás emberek esetében is érvényesül-e.

Forrás: novosti-n.org

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