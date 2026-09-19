Magyar testvérvárosok küldöttségei érkeztek Ungvárra

Magyarországi testvérvárosok küldöttségei is Ungvárra látogattak a város 1133. évfordulója alkalmából. Szombathely és Budapest III. kerülete, Óbuda-Békásmegyer képviselői az ungváriakkal együtt vettek részt a városi ünnepi gyűlésen (vicsén) – közölte Bohdan Andrijiv ungvári polgármester.

A magyar delegációt Szombathely polgármestere, Nemény András, valamint helyettesei, László Győző és Horváth Attila, továbbá Óbuda alpolgármestere, Zábó Attila, illetve a kerület társadalmi és nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatársa, Mesterházi Szilvia alkotta.

Az idei városi ünnepség már ötödik alkalommal zajlik a teljes körű háború körülményei között. Az ünnepi gyűlést követően a magyar vendégek ellátogattak a Dicsőség dombjára, ahol megemlékeztek azokról az ukrán katonákról, akik életüket vesztették hazájuk védelmében.

Bohdan Andrijiv, Ungvár polgármestere köszönetet mondott a magyar testvérvárosok képviselőinek, amiért ezen a fontos napon is együtt ünnepeltek az ungváriakkal, és kegyelettel adóztak a háborúban elesettek emléke előtt.

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