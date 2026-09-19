ENSZ: 1004 szexuális erőszakos esetet dokumentáltak Ukrajnában

Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága 1004, a háborúhoz kapcsolódó szexuális erőszakos esetet dokumentált Ukrajnában, amelyek 89 százalékát az orosz hatóságokhoz kötik. Az adatokat a 2022. február 24. és 2026. július 31. közötti időszakra vonatkozó jelentés tartalmazza.

Az ENSZ szerint az esetek többségét az orosz fegyveres erők, a büntetés-végrehajtási szolgálat, illetve az orosz biztonsági szolgálatok képviselői követték el. A dokumentált esetek fennmaradó 11 százalékát ukrán hatóságokhoz kapcsolták.

A jelentés szerint a szexuális erőszakot több esetben kínzás, megfélemlítés és kényszerítés eszközeként alkalmazták civilekkel és hadifoglyokkal szemben. A dokumentált jogsértések között szerepel nemi erőszak, csoportos erőszak, szexuális támadás, kényszerített meztelenség, nemi szervek bántalmazása és áramütés is.

A legtöbb dokumentált áldozat férfi volt, különösen a fogvatartási helyeken, ugyanakkor nők és gyermekek is érintettek voltak, főként Ukrajna megszállt területein. A legfiatalabb dokumentált nemi erőszak túlélője egy négyéves kislány, a legidősebb pedig egy 82 éves nő volt; az ENSZ mindkét esetben orosz hatóságokhoz kötötte a felelősséget.

A jelentés szerint legalább 155 ukrán hadifoglyot és fogva tartott egészségügyi dolgozót ért legalább egyszer áramütés a nemi szervein. Az ENSZ ugyanakkor ukrán hatóságokhoz köthető szexuális erőszakos eseteket is dokumentált orosz és harmadik országbeli hadifoglyokkal, illetve más fogvatartottakkal szemben.

Az ENSZ megállapítása szerint Ukrajna több intézkedést is tett az ilyen jogsértések megelőzésére és kivizsgálására, ugyanakkor a felelősségre vonás terén továbbra is korlátozottak az eredmények.

Kárpátalja.ma

Forrás: slovoidilo.ua

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